Подготовка Объединенной горно-химической компании к приватизации вышла на завершающую стадию

Ожидаемый показатель чистой прибыли ОГХК за 2020 год оценивается в 600 млн грн, что в шесть раз превышает прошлогодний результат, который составил 100 млн грн, сообщили в компании.

Рост финансовых показателей позволил увеличить заработную плату сотрудникам компании более чем на 20% Фото: umcc.com.ua

АО “Объединенная горно-химическая компания” (ОГХК), которая находится под управлением Фонда госимущества Украины, сообщила 2 декабря о прогнозируемых финансовых показателях за 2020 год, а также о планах по дальнейшей приватизации предприятия.

Ожидаемый показатель чистой прибыли ОГХК за 2020 год оценивается в 600 млн грн, что в шесть раз превышает прошлогодний результат, который составил 100 млн грн.

Рост финансовых показателей позволил увеличить заработную плату сотрудников компании более чем на 20% на протяжении этого года. По словам руководства АО "ОГХК”, это стало возможным благодаря искоренению коррупционных схем, а также модернизации процедуры закупок и продаж, которые существенно влияли на финальную стоимость продукции.

“Перестройка бизнес-процессов дала возможность контролировать прозрачность всех финансовых аспектов деятельности ОГХК. Следующим шагом для того, чтобы наладить связь между центральным офисом компании и властными аппаратами филиалов, станет интенсификация постоянного диалога с руководителями ВГМК и ИГОК [Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты] и представителями профсоюзов”, – сообщают на предприятии.

В госкомпании отметили, что позитивные результаты работы позволили выйти на финальный этап подготовки к приватизации. Сейчас в компании работает аукционная комиссия, которая должна сформировать перечень приватизационных условий, их направят на утверждение Кабинетом Министров Украины.

“Требования к инвестору, среди прочего, включают запрет на сокращение рабочих мест в течение определенного периода, а также обязательства по обеспечению социального пакета для всех представителей трудового коллектива”, – указывается в сообщении.

ОГХК, в состав которой входят Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты, – один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Предприятие включено в список объектов большой приватизации.