Объединенная горно-химическая компания сохраняет международный контракт с Chemours по ценам на четверть выше прежних

Бывшее руководство ОГХК сообщало о новой сделке между компанией Chemours и Объединенной горно-химической компанией по заниженной цене, но в действительности госпредприятие сотрудничает с международным холдингом по цене на 24,65% выше по сравнению с предыдущим периодом, заявили в пресс-службе.

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) сохраняет контракт на поставку титанового сырья для американского холдинга Chemours по ценам на четверть выше, а информация о его разрыве не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе компании, добавив, что на ОГХК осуществляются информационные атаки со стороны предыдущего менеджмента.

В ОГКХ подчеркнули, что экс-менеджмент "перешел от перекручивания фактов к распространению фейков". По заявлению пресс-службы, экс-руководство ОГХК ранее сообщало о новой сделке между Chemours и ОГХК по заниженной цене. В действительности госпредприятие сотрудничает с международным холдингом по цене на 24,65% выше в сравнении с предыдущим периодом.



“Chemours – это проверенный глобальный игрок и мировой лидер в сфере титановых технологий. ОГХК при любых обстоятельствах будет исполнять обязательства перед надежным международным контрагентом”, – сообщил врио главы правления АО “ОГХК” Питер Дэвис.



Chemours – международная химическая компания, лидер в сфере титановых технологий, фторсодержащих продуктов и химических растворов.

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.