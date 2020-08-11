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Объединенная горно-химическая компания фиксирует рост производства в первом полугодии 2020 года

В январе – июле 2020 года производство ильменитового концентрата на Иршанском горно-обогатительном комбинате выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а производство дистен-силлиманитового концентрата на Вольногорском горно-металлургическом комбинате – более чем на 30%, сообщили в Объединенной горно-обогатительной компании.

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Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК входят в структуру ОГХК
Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК входят в структуру ОГХК
Фото: umcc.com.ua

За первые шесть месяцев 2020 года предприятия Объединенной горно-химической компании (ОГХК) увеличили объемы производства по нескольким показателям. Об этом говорится в сообщении компании, которое 10 августа опубликовали на сайте Фонда госимущества Украины. 

Так, Иршанский горно-обогатительный комбинат за первое полугодие 2020 года произвел 92,4 тыс. тонн ильменитового концентрата – на 13% больше ильменитового концентрата, чем за аналогичный период прошлого года.

На Вольногорском горно-металлургическом комбинате (ГМК) производство дистен-силлиманитового порошковидного и крупного концентрата возросло на 36% и 33% соответственно. Общий показатель производства этого концентрата достиг 3,5 тыс. тонн. 

Кварцевого песка на Вольногорском ГМК произвели 32,4 тыс тонн (в первом полугодии 2019 было 7,4 тыс. тонн). Объемы производства рутилового концентрата остались на уровне прошлого года. 

"Причиной роста показателей по одним позициям и удержанию на том же уровне по другим руководство ОГХК считает изменение производственных ориентиров. В Объединенной горно-химической компании постоянно ищут новые рынки сбыта и тестируют обновленные технологии обогащения сырья, которое ранее не считалось коммерчески выгодным для предприятия", – сказано в релизе. 

Государственное предприятие ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. ОГХК начала деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ей в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. ОГХК находится в управлении Фонда госимущества и включена в перечень объектов "Большой приватизации". 

Теги: приватизация, госимущество, Объединенная горно-химическая компания
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