Объединенная горно-химическая компания нашла покупателя на арестованную продукцию предприятия по более выгодным ценам

Предварительно заблокированный правоохранителями в Одесском морском торговом порту ильменитовый концентрат будет отгружен новому контрагенту по ценам выше более чем на 10 млн грн, чем предусматривали контракты, заключенные предыдущим менеджментом, сообщили в АО "Объединенная горно-химическая компания".

Отгрузку партии удалось остановить, после чего в ОГХК объявили о поиске новых покупателей продукции предприятия на более выгодных для компании условиях, сообщили в пресс-службе Фото: umcc.com.ua

АО “Объединенная горно-химическая компания” нашло покупателя продукции Иршанского горно-обогатительного комбината на более выгодных финансовых условиях, чем были предусмотрены в контрактах, подписанных предыдущим руководством. Вывоз партии ильменитового концентрата по этим договорам ранее был заблокирован в Одесском порту благодаря совместным действиям нового руководства ОГХК и правоохранительных органов, говорится в сообщении компании на сайте Фонда госимущества Украины.

“Предварительно заблокированный правоохранителями НАБУ и САП в Одесском морском торговом порту ильменитовый концентрат с Иршанского горно-обогатительного комбината, который является составной частью АО "Объединенная горно-химическая компания", будет отгружен новому контрагенту по ценам выше более чем на 10 млн грн”, – сообщили в ОГХК.

Глава компании Питер Дэвис добавил, что по условиям нового контракта, отсрочка платежа сократилась со 120 до 15 дней. Решение об отказе от ненадежных подрядчиков и поиск альтернативных путей сбыта продукции уже дают первые результаты, заявил он.

Новое руководство АО "ОГХК" 22 мая сообщило Национальному антикоррупционному бюро о намерении иностранной компании-посредника в течение суток вывезти из Одесского морского торгового порта без оплаты 20 тыс. тонн ильменитового концентрата, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали малоизвестной компании-посреднику с офшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед ОГХК составляла примерно 400 млн грн, отмечалось в сообщении компании. Отгрузку партии удалось остановить, после чего в ОГХК объявили о поиске новых покупателей продукции предприятия на более выгодных для компании условиях.