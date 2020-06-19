В Объединенной горно-химической компании опровергли информацию о заключении нового контракта с отсрочкой платежа

Контракт с компанией Chemours был заключен в 2017 году предыдущим менеджментом ОГХК и включает положение об отсрочке платежа сроком на 175 календарных дней. На таких условиях договор будет действовать до 31 июля 2020 года, а пункт об отсрочке платежа не может быть изменен правовым путем, заявили в госкомпании.

В компании отметили, что позитивных изменений в условиях работы с Chemours все же удалось добиться Фото: umcc.com.ua

В АО “Объединенная горно-химическая компания” (ОГХК) опровергли информацию о заключении нового контракта с американской компанией Chemours с возможностью отсрочки платежа, которую распространили накануне в СМИ. О том, что такого контракта нет, пишет сайт Фонда госимущества со ссылкой на заявление пресс-службы ОГХК.

Отмечается, что контракт с компанией Chemours был заключен в 2017 году предыдущим менеджментом ОГХК и включает положение об отсрочке платежа сроком на 175 календарных дней. На таких условиях договор будет действовать до 31 июля 2020 года, а пункт об отсрочке платежа не может быть изменен правовым путем.

"Новое руководство ОГХК активно ведет переговоры с представителями компании Chemours об изменениях в условиях оплаты по контракту, но надо понимать, что эта компания является глобальным игроком и мировым лидером в сфере титановых технологий, поэтому любые технические решения согласуются с их стороны достаточно долго, тогда как наш процесс переговоров начался только в мае 2020 года. ОГХК в любом случае будет выполнять свои обязательства перед надежными международными контрагентами", – отметил заместитель врио председателя правления ОГХК Артур Сомов.

В компании добавили, что позитивных изменений в условиях работы с Chemours все же удалось добиться: 30 марта было подписано дополнительное соглашение, по которому цена на продукцию ОГХК была повышена на 24,65%.

Chemours – международная химическая компания, лидер в сфере титановых технологий, фторсодержащих продуктов и химических растворов.

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.