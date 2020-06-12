Иршанский ГОК получит лицензии на добычу сырья сроком на 10 лет

Новые лицензии обеспечат добычу сырья для Иршанского горно-обогатительного комбината как минимум на 10 лет, отметили в АО "Объединенная горно-химическая компания".

АО "Объединенная горно-химическая компания" и Государственная служба геологии и недр Украины согласовали план выдачи новых лицензий на добычу сырья на Междуречном месторождении для обеспечения потребностей Иршанского горно-обогатительного комбината. Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи руководства ОГХК и Госгеонедр, сообщает пресс-служба ОГХК.

"Одной из важнейших проблем ОГХК является получение разрешений на разработку новых месторождений. В ходе переговоров с Госгеослужбой нам удалось согласовать план действий по получению спецразрешений на пользование недрами на новых участках Междуречного месторождения ильменитовых руд", – сообщил заместитель временно исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Артур Сомов.

Сообщается, что новые лицензии обеспечат добычу сырья для Иршанского ГОК как минимум на 10 лет. Благодаря получению новых лицензий будет повышен уровень инвестиционной привлекательности ОГХК и ее капитализация накануне подготовки к приватизации, отметили в компании.

Государственное предприятие ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В структуру ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.