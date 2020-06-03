Вольногорский горно-металлургический комбинат остановил производство

Из-за прекращения отгрузок продукции в июне дефицит оборотных средств на предприятии может составить 450 млн грн, а убытки по невыполненным контрактам – $6 млн.

Вольногорский горно-металлургический комбинат, который входит в состав Объединенной горно-химической компании (ОГХК), остановил производство на неопределенное время, об этом 3 июня со ссылкой на сообщение предприятия пишет "РБК-Украина".

По данным агентства, ситуация вызвана приказом руководства ОГХК №65 от 16 мая 2020 об остановке отгрузки готовой продукции конечным потребителям.

"В итоге это привело к критическому накоплению готовой продукции и затоваренностью складов рутиловым, цирконовым и дистен-силлиманитовым концентратами. Из-за сложившейся критической ситуации, руководство ВГМК вынуждено было полностью остановить производство всех видов продукции и добычу исходного сырья. По состоянию на 3 июня ВГМК выполнял только вскрышные работы, но они тоже на грани полной остановки", – сказано в сообщении.

Специалисты ВГМК заявили агентству, что из-за прекращения отгрузок в июне дефицит оборотных средств на предприятии может составить 450 млн грн, а убытки по невыполненным контрактам – $6 млн.

"Общие убытки ВГМК и Иршанского горно-обогатительного комбината, который сейчас работает "на склад", прогнозируются на уровне 36 млн грн в июне. ВГМК акцентирует внимание, что из-за сложившейся ситуации местные и госбюджет недополучат от комбинатов налоги. Кроме этого, из-за остановки отгрузки, сложилась непонятная ситуация с перспективой выплаты зарплат сотрудникам. Их нужно отправлять в простой, решения центральной компании на этот счет нет. Новых контрактов на продажу концентратов действующее руководство ОГХК не заключало и центральный офис не дает разъяснений о дальнейших действиях комбинатов", – пишет агентство.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пообещал профсоюзам, что заработная плата будет выплачена работникам комбинатов в полном объеме, но не ответил, за счет каких средств, подчеркивает "РБК-Украина".

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

17 апреля заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Николай Ганич рассказал "Бабелю", что главный офис компании захватили бывшие менеджеры, которых ранее фонд уволил. Представители же Нацполиции сообщили агентству "РБК-Украина", что никакого рейдерского захвата нет.

"Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и нынешними. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации", – заявили в полиции.

В Объединенной горно-химической компании обвинили Фонд госимущества в блокировке работы предприятия и недопуске сотрудников на работу.

По данным "РБК-Украина", с 8 апреля ОГХК руководит в статусе врио главы правления Питер Девис, с 16 мая предприятие полностью прекратило отправку продукции на экспорт и на внутренний рынок, сообщали СМИ со ссылкой на приказ руководителя.

В профсоюзе заявляли, что предприятие может быть оштрафовано за невыполнение контрактов, убытки и выведение работников в простой.