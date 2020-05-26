Государственная Объединенная горно-химическая компания остановила отгрузку продукции

В профсоюзе заявили, что предприятие может быть оштрафовано за невыполнение контрактов, убытки и выведение работников в простой.

Коллектив предприятия посчитал, что государственный и местные бюджеты недополучат свыше 45 млн грн в виде налогов и обязательных платежей от Вольногорского ГМК Фото: umcc.com.ua

Врио главы правления государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" Питер Девис полностью прекратил с 16 мая 2020 года отправку продукции на экспорт и на внутренний рынок, об этом со ссылкой на копию приказа руководителя сообщает 26 мая агентство "РБК-Украина".

Фото: rbc.ua

В профсоюзе заявили, что предприятие может быть оштрафовано за невыполнение контрактов, убытки и выведение работников в простой.

"Мы видим, что продукция не отгружается, люди волнуются. Обогатительное производство переходит в режим поэтапной остановки сложнейших процессов. Людей готовят к простою. За всю историю работы Вольногорского ГМК фабрика останавливалась только на ремонты! Это петля, которую затягивают на шее трудового коллектива", – заявил агентству глава профкома вольногорской первичной организации Профсоюза металлургов и горняков Украины (ПМГУ) Федор Клименко.

В Иранской первичной организации профсоюза добавили, что новых контрактов для филиалов нет, а новое руководство во главе с Питером Девисом недавно приезжало на комбинат, объявило о решении остановить отгрузки и предложило отправлять продукцию на склады.

"Эту ситуацию мы уже проходили в 2014, когда наш комбинат остался без рынков сбыта после выхода из аренды. Мы помним, как это закончилась убытками. Мы тяжело их преодолевали вплоть до 2016 года, пока ОГХК не вывело нашу продукцию на экспорт. Мы не хотим повтора и крайне недовольны решением Киева! А еще оскорблены тем, что попытки нашей администрации привлечь внимание президента Украины, премьер-министра и других органов власти и правоохранительных органов к нашим проблемам не нашли отклика. Уже три месяца в офисе ОГХК нас не слышат! Не принимают во внимание наболевшие проблемы", – сказал глава профкома Иршанской первичной организации ПМГУ Николай Волохов.

По данным Иршанского ГОК, убытки только по одному невыполненному контракту составят $2 млн, в мае убытки достигнут около 11 млн грн, в июне – 9 млн, а по итогам июня дефицит оборотных средств может превысить 150 млн грн.

На Вольногорском ГМК невыполненные обязательства составят $42,3 млн, а убытки после штрафов могут достигнуть $3,8 млн. В мае ожидаются убытки на сумму 10 млн грн, в июне – 27 млн, дефицит оборотных средств на филиале в конце июня превысит 300 млн грн. Коллектив предприятия посчитал, что государственный и местные бюджеты недополучат свыше 45 млн грн в виде налогов и обязательных платежей от Вольногорского ГМК, и предупредил о вероятности социальной напряженности в регионах, где работают комбинаты.

По данным "РБК-Украина", Питер Девис с 8 апреля ОГХК руководит в статусе врио главы правления .

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

17 апреля заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Николай Ганич рассказал "Бабелю", что главный офис компании захватили бывшие менеджеры, которых ранее фонд уволил. Представители же Нацполиции сообщили агентству "РБК-Украина", что никакого рейдерского захвата нет.

"Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и нынешними. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации", – заявили в полиции.

В "Объединенной горно-химической компании" обвинили Фонд госимущества в блокировке работы предприятия и недопуске сотрудников на работу.