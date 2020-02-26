Журналист Лямец: Титановые месторождения без конкурса отдали помощнику Медведчука и Glencore

25 февраля в Объединенной горно-химической компании представили нового руководителя, и.о. главы правления стал Михаил Макаров. Как заявил журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец, Макаров – представитель потенциального покупателя ОГХК и до назначения работал помощником нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Титановые активы Украины могут отдать в руки людей из компании, тесно связанной с россиянами, заявил экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец в своем блоге с заголовком "Дважды треш. Титановые месторождения без конкурса отдали помощнику Медведчука и Glencore" на сайте "Украинская правда".

Он утверждает, что новоназначенное руководство Объединенной горно-химической компании (ОГХК) будет готовить ее к передаче "в правильные руки".

О назначении сказано в сообщении на сайте Фонда госимущества Украины: и.о главы правления стал Михаил Макаров, а его советниками – Татьяна Гогенко и Питер Девис.

"Если вы не в курсе, это очень непростая структура. Она возникла вокруг двух горно-обогатительных комбинатов – Иршанского и Вольногорского, в Днепропетровской и Житомирской областях. На них добывают титановую руду – стратегическое и ценное сырье, которое хорошо продается на мировых рынках. Раньше эти два ГОКа арендовал Дмитрий Фирташ, который построил титановую вертикаль, вывозя сырье в Сумы и Крым. Но случился Евромайдан, а потом и арест. Фирташ уже почти шесть лет живет в Вене. Оба карьера у него отобрали при [пятом президенте Петре] Порошенко. Иршанский и Вольногорский ГОКи решили никому не отдавать в аренду, а создали на их базе ОГХК – государственную компанию", – объяснил Лямец.

По его информации, руководить ОГХК поставили представителя потенциального покупателя.

"И.о главы правления зашел Михаил Макаров. Его задача – подготовить к прозрачной приватизации, потому что ОГХК выставлена на приватизацию. Вот почему Макарова представил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. На первый взгляд, все верно. Поставили нового руководителя, чтобы он подготовил компанию к прозрачному конкурсу. Но не все так чисто. Макаров сам по себе – выходец из очень уважаемой семьи. Председатель Федерации фигурного катания на коньках. Кстати, вот декларация некоего Михаила Макарова – точного тезки нынешнего. Человек в декларации хотел стать главой Госуправления делами, но видимо не смог. Но... Зашквар даже не в том, что Макаров – выходец из "Оппоблока" и помощник лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука", – пишет журналист.

По его данным, советники Макарова связаны с потенциальным покупателем предприятия, компанией Glencore.

"Зашквар в том, что с Макаровым пришли два советника. Их задача – оптимизировать процессы в компании. Эти советники – Питер Девис и Татьяна Гогенко. Гогенко сотрудник Glencore – известнейшей транснациональной корпорации. О Девисе ничего не сказано, но по данным моих источников – он тоже пришел от Glencore. Спрашивается, какого черта пускать людей из потенциального покупателя ОГХК оптимизировать финансы и процессы перед приватизацией? Чтобы оптимизировать расходы за государственный счет еще до того, как ОГХК купят? Если так, то не будет никакой Криворожстали 2.0. Хорошую компанию продадут за бесценок, для своих. Еще и заранее уволят лишних работников, пожалуй. Имя компании Glencore – говорящее. Если вы не в курсе ее истории – обязательно почитайте. Glencore работала на территории бывшего Советского Союза с момента его развала, и имеет очень сильные, невероятно сильные позиции. Именно Glencore открывает истинное значение того, зачем Макарова и советников назначили на ОГХК", – отметил Лямец.

Он считает, что задача советников Макарова – готовить ОГХК к продаже в пользу Glencore, которая "имеет очень мощные русские корни": "Glencore является крупнейшим акционером группы Xstrata (около 34%) – добывающего гиганта с офисом в Швейцарии. Также Glencore принадлежат доли в ОК "РусАл" (8,65%) и казахском АО "Казцинк" (50,7%). А в 2018 году компания купила 0,57% акций российской "Роснефти" за 300 млн евро".