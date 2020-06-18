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Работа Вольногорского горно-металлургического комбината восстановлена после простоя

Контракты с новыми контрагентами заключаются напрямую – без привлечения посредников и на условиях предоплаты, возможность отсрочки платежей не предусмотрена, а тщательная проверка подрядчиков исключает возможность коррупционных схем, отметили в компании.

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За период остановки производства руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, заявили в компании
За период остановки производства руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, заявили в компании
Фото: corpnews.com.ua

Режим простоя завершен, и Вольногорский горно-металлургический комбинат, входящий в структуру государственной Объединенной горно-химической компании (ОГХК), восстанавливает производственный процесс, заключены новые договоры на поставку продукции предприятия, информирует 18 июня пресс-служба Фонда госимущества Украины.

“Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных сроков”, – сообщил заместитель врио главы правления ОГХК Артур Сомов.

Контракты с новыми контрагентами заключаются напрямую, без привлечения посредников и на условиях предоплаты, возможность отсрочки платежей не предусмотрена, отметили в компании, а тщательная проверка подрядчиков исключает возможность коррупционных схем.

“За период остановки производства руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, сотрудничество с которыми будет происходить на выгодных условиях в диапазоне средних и выше средних рыночных цен, что позволит капитализировать предприятие накануне приватизации и обеспечит возможность постепенно повышать зарплату сотрудникам филиалов”, – говорится в сообщении.

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. 

Теги: Фонд госимущества, Объединенная горно-химическая компания
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