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Объединенная горно-химическая компания и ООО "Керамплюс" заключили договоры на продажу продукции ОГХК на 200 млн грн – СМИ

Издание "Минпром" пишет, что компания "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале 90-х уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК – Вольногорского горно-металлургического комбината.

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Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года
Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года
Фото: kstati.dp.ua

Объединенная горно-химическая компания (ОГКХ) и ООО "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале этого месяца подписали контракты на продажу продукции ОГХК на 200 млн грн, пишет "Минпром" со ссылкой на договоры между компаниями.

Издание отмечает, что "Керамплюс" уже занимался перепродажей продукции Вольногорского горно-металлургического комбината – филиала ОГХК – в начале 90-х годов.

"По данным участников титанового рынка, "Керамплюс" пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик. Кучук не новый человек в титановой отрасли и одно время возглавлял Запорожский титано-магниевый комбинат. Кучук и его партнер Дмитрий Визгалов занимались скупкой продукции Вольногоркого ГМК по ценам значительно ниже рынка, пока его структуры не были вытеснены трейдерами бизнесмена Дмитрия Фирташа в 2004 году. Врио главы правления ОГХК Питер Дэвис и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко обвиняли предыдущее руководство ОГХК в коррупции, а именно – занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт и обещали заключать договоры напрямую с переработчиками", – подчеркивают журналисты "Минпрома".

Они сравнили договорные цены "Керамплюс" и рыночные и пришли в к выводу, что цены в контракте занижены, а сама "Керамплюс" является классическим посредником и покупает продукцию для перепродажи.

Издание опубликовало таблицу со сравнением за второй квартал этого года.

Фото: minprom.ua
Источник: minprom.ua

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. 

По данным "РБК-Украина", с 8 апреля ОГХК руководит в статусе врио главы правления Питер Девис, с 16 мая предприятие полностью прекратило отправку продукции на экспорт и на внутренний рынок, сообщали СМИ со ссылкой на приказ руководителя.

"Керамплюс" – торговая компания, которая специализируется на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности. По информации "Минпрома", она входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution) с главным офисом на Кипре.

Теги: промышленность, цены, Объединенная горно-химическая компания
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