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Объединенная горно-химическая компания продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа. Ранее ее руководители обещали перейти на предоплату

Действия руководителей Объединенной горно-химической компании "представляют новые риски для государственного стратегического предприятия".

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В ОГХК заявили, что новый менеджмент не выполняет своих обещаний
В ОГХК заявили, что новый менеджмент не выполняет своих обещаний
Фото: depositphotos.com

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) продолжает отгружать продукцию на условиях отсрочки платежа, несмотря на намерение перейти на работу по предоплате. Об этом сообщается на сайте акционерного общества.

"Новое руководство ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании "Кемурс" на условиях отсрочки платежа на 175 дней. Об этом идет речь в дополнении к контракту между компаниями за подписью уже отстраненного [председателя правления ОГХК] Михаила Макарова", – сказано в сообщении.

Кроме того, условия отсрочки оплаты на 40 дней "новый менеджмент предоставил и Запорожскому титано-магниевому комбинату (ЗТМК)".

"Это идет вразрез с интересами ОГХК и представляет новые риски для государственного стратегического предприятия. ЗТМК – неблагонадежный плательщик. Ранее ОГХК уже судилась с ЗТМК из-за несвоевременной оплаты по поставкам сырья. Тогда условия поставки этому получателю были изменены на предоплату", – подчеркивается в заявлении.

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

По данным "РБК-Украина", с 8 апреля ОГХК руководит в статусе врио главы правления Питер Девис, с 16 мая предприятие полностью прекратило отправку продукции на экспорт и на внутренний рынок, сообщали СМИ со ссылкой на приказ руководителя.

В Объединенной горно-химической компании обвинили Фонд госимущества в блокировке работы предприятия и недопуске сотрудников на работу.

16 июня член правления ОГХК Татьяна Гогенко заявляла, что компания "заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей".

Теги: Украина, Фонд госимущества, Объединенная горно-химическая компания
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