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В Объединенной горно-химической компании опровергли информацию о продаже продукции "Крымскому Титану"

Врио главы правления ОГХК Питер Дэвис подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о поставках продукции предприятия в Крым является частью проплаченной информационной кампании.

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Питер Дэвис: Ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором идет речь в фейковой новости, был реализован немецкому контрагенту
Питер Дэвис: Ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором идет речь в фейковой новости, был реализован немецкому контрагенту
Фото: rbc.uа

АО "Объединенная горно-химическая компания" не продает ильменитовый концентрат предприятию "Крымский Титан", расположенному в городе Армянск во временно оккупированной Россией АР Крым, информацию о чем распространили отдельные СМИ. Упомянутый концентрат был продан немецкому контрагенту. Об этом говорится в сообщении ОГХК на сайте Фонда госимущества.

Врио главы правления ОГХК Питер Дэвис подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о поставках продукции предприятия в Крым является фейком.

"Как я уже сообщал ранее, ильменитовый концентрат с Иршанского ГОК, о котором идет речь в фейковой новости, был реализован немецкому контрагенту. Контрагент выполнил все обязательства перед ОГХК в полном объеме", – отметил Дэвис.

Он добавил, что реализация указанной продукции принесла ОГХК на 10 млн грн больше по сравнению с договорами, подписанными предыдущим менеджментом. Отсрочка оплаты также сократилась – со 120 до 15 дней.

Глава ОГХК считает, что распространение фейков о работе предприятия является частью проплаченной информационной кампании, нацеленной на дестабилизацию ситуации на предприятии, чтобы помешать его подготовке к приватизации.

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

Теги: Крым, Крымский титан, фейк, Объединенная горно-химическая компания
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