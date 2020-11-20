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Прибыль Объединенной горно-химической компании за год выросла в четыре раза – ФГИ

Прибыль АО "Объединенная горно-химическая компания", которое находится в управлении Фонда госимущества Украины, составила 420 млн грн.

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Прибыль ОГХК выросла в четыре раза
Прибыль ОГХК выросла в четыре раза
Фото: umcc.com.ua

Прибыль акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" за три квартала текущего года выросла в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, в управлении которого находится ОГХК.

"Чистая прибыль АО “Объединенная горно-химическая компания” по итогам трех кварталов 2020 года составила 424,4 млн грн, что более чем в четыре раза превышает финансовый результат прошлого года, который составил 100,74 млн грн", – говорится в сообщении.

В Фонде госимущества добавили, что прибыль по итогам года ожидается на уровне 575,6 млн грн. Это следует из финансового плана предприятия, утвержденного на заседании Кабинета Министров 18 ноября. Около 345 млн грн из этой суммы ОГХК выплатит государству.

В 2018 году чистая прибыль компании, согласно результатам финансового аудита, составила 114,8 млн грн, чистый доход от реализации продукции – 3,21 млрд грн. Активы ОГХК по итогам 2018 года оценивались в 3,4 млрд грн.

ОГХК, в состав которой входят Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты, – один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Предприятие включено в список объектов большой приватизации.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Фонд госимущества, приватизация, прибыль, госимущество, Объединенная горно-химическая компания
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