1 февраля Украина может начать импорт электроэнергии из России – СМИ

Агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что две компании получили доступ к импорту электроэнергии из России в феврале 2021 года.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси Фото: depositphotos.com

Две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на анализ данных НЭК "Укрэнерго".



По информации агентства, доступ к сечению "Россия – Украина" мощностью 50 МВт на февраль выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт с 1-го по 28 февраля и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".

Основатель ООО "НЭК", по данным "Интерфакс-Украина" – ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом этой компании является бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка.

"Главком" пишет, что до газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что бенефициары ООО "Стимекс" являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, каждый владеет половиной активов. Дружук ранее работал генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – это ритейлер и оператор магазинов "Вопак" и "Пакко" на западе Украины.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое.