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Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет для промышленников критическим – "Укрметаллургпром"

В 2021 году ожидается очередное усиление протекционистских мер на внешних рынках, а новые карантинные ограничения не дадут возможности быстро их компенсировать, и в таких условиях отечественная металлургия остро нуждается в поддержке со стороны государства, но не в повышении цен на один из базовых ресурсов, заявили в ассоциации "Укрметаллургпром".

Промышленники отмечают, что в течение всего 2020 года в украинском горно-металлургическом комплексе наблюдались кризисные явления
Промышленники отмечают, что в течение всего 2020 года в украинском горно-металлургическом комплексе наблюдались кризисные явления
Фото: depositphotos.com

Повышение тарифа на передачу электроэнергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго" до уровня 305,74 грн/МВт-ч приведет к необоснованному росту издержек отечественной металлургии более чем на 350 млн грн. Это критично для отрасли, поэтому важно не допустить очередного роста. Об этом говорится в распространенном в СМИ 22 января открытом письме к председателю правления АО "НЭК" Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому от ассоциации "Укрметаллургпром".

Промышленники отмечают, что в течение всего 2020 года в украинском горно-металлургическом комплексе наблюдались кризисные явления: потери отрасли превысили $1 млрд, а средний уровень заработных плат упал на 10,9%.

"В 2021 году ожидается очередное усиление протекционистских мер на внешних рынках против украинского металлургического экспорта, в результате чего потери составят $320–370 млн, а новые карантинные ограничения не дадут возможности быстро их компенсировать. При таких условиях отечественная металлургия остро нуждается в поддержке со стороны государства, но никак не в повышении цен на один из базовых ресурсов", – подчеркивают в ассоциации.

Рост тарифа на передачу связан с получением кредитов для покрытия задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", эти кредиты были взяты "Укрэнерго" для покрытия задолженности перед производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу. Но обязанность погасить эту задолженность лежит на правительстве, а отнюдь не на промышленниках и бизнесе, отмечают авторы письма.

"В соответствии с законом №810-IX, задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед субъектами хозяйствования, которые производят электрическую энергию из альтернативных источников энергии, должен погасить Кабинет Министров путем оформления облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения пять лет. Кабмин также должен профинансировать за счет государственного бюджета не менее 20% стоимости генерации энергии по "зеленому" тарифу", – отмечают промышленники.

Именно поэтому, по их мнению, должны быть инициированы изменения в государственный бюджет на 2021 год, где необходимо предусмотреть 11,4 млрд  грн для финансирования стоимости генерации по "зеленому" тарифу, а "Укрэнерго" необходимо выделить из госбюджета 1,2 млрд грн, чтобы выполнить обязательства перед ГП "Гарантированный покупатель".

"Это позволит оставить тариф на текущем уровне 293,93 грн/МВт-ч и поможет экономике легче выйти из кризиса, вызванного COVID-19", – уверены в ассоциации.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что новое повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. 

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Теги: госбюджет, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, металлургия, Владимир Кудрицкий, Укрметаллургпром
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