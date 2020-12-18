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"Азовсталь" инвестировала в капитальный ремонт промышленных мощностей в 2020 году 1,32 млрд грн

На меткомбинате имени Ильича, который, как и "Азовсталь", входит в группу "Метинвест", на капитальные ремонты в этому году направили 1,55 млрд.

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"Метинвест" сообщил о затратах на капитальный ремонт в этом году
"Метинвест" сообщил о затратах на капитальный ремонт в этом году
Фото: mrpl.city

В группе "Метинвест" сообщили, что в течение 2020 года на металлургических комбинатах провели капитальные ремонты. На "Азовстали" инвестиции по этому направлению составили 1,32 млрд грн, на ММК имени Ильича – 1,55 млрд, пишет "Обозреватель".

На меткомбинате имени Ильича заменили сменное оборудование, отремонтировали коллекторы, в цехе агломерации капитально отремонтировали башенный вагоноопрокидыватель, провели полную ревизию комплекса оборудования листопрокатного цеха, в конвертерном цехе также заменили оборудование.

"Выполняя все необходимое: от контроля работы агрегатов до своевременных и качественных капитальных, планово-предупредительных и текущих ремонтов, мы достигаем главного – безопасной эффективной работы производственных мощностей, высокого качества производимой продукции и получаем возможность ежегодно расширять ассортимент. И это одна из важных составляющих успешного будущего предприятия", – сказал генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

На "Азовстали" в конвертерном цехе приняли меры для предупреждения аварийных остановок оборудования, в доменном цехе провели полную ревизию печи с переоборудованием ее бункеров, также провели работы по восстановлению изношенных элементов коксовых батарей, в кислородном цехе провели ремонт двух агрегатов – воздушного компрессора и воздухоразделительной установки. Кроме того, провели капитальные ремонты промышленных агрегатов еще в двадцати подразделениях предприятия.

"Мы последовательно реализуем технологическую стратегию развития производства, выполняя плановые ремонты и техобслуживание промышленных агрегатов. Тем самым создавая необходимые условия для сохранения конкурентных преимуществ в производстве продукции", – отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

Теги: Метинвест, Азовсталь, металлургия, ремонт, ммк им. Ильича
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