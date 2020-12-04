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Проект "Метинвеста" занял первое место в в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития- – 2020"

Группа "Метинвест" разработала систему обучения для муниципалитетов, которая называется "Программа МРА (Master of Public Administration)", чтобы помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев. На конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития – 2020" этот проект стал победителем в категории "Экономическое развитие"

Уже после первого года обучения 20% руководителей получили повышение
Уже после первого года обучения 20% руководителей получили повышение
Фото: metinvestholding.com

Проект группы "Метинвест" по созданию системы обучения для муниципалитетов занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития – 2020" в категории "Экономическое развитие". Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе группы.

В сообщении на сайте компании отмечается, что она разработала систему обучения для муниципалитетов, которая называется "Программа МРА (Master of Public Administration)".

"Цель программы – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан. Современное обучение и перспективы построить карьеру в родных городах позволит снизить отток квалифицированных специалистов и прогрессивной молодежи. К тому же на государственном уровне получить такое образование в Украине невозможно", – отмечают в "Метинвесте".

Система выросла из нескольких краткосрочных проектов обучения городских управленцев: "Школу лидеров территориального развития" прошли 73 руководителя высшего и среднего звена Мариупольского городского совета и коммунальных предприятий города, после обучения участники защитили 19 проектов перед мэром города, три из них уже реализованы.

"Программа МРА" стартовала в сентябре 2019 года. Набор студентов проводится каждый год. Сегодня обучение проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком государственном университете управления, а второй – во Львовском региональном университете при президенте Украины. После обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов. Среди партнеров "Метинвеста" в этом проекте – Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская академия лидерства", – сказано в сообщении компании.

Программа рассчитана на два года, после обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов. Благодаря поддержке USAID студенты смогут пройти курс по "зеленой" экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

"Студентам еще предстоит защита проектов, которая запланирована на июнь 2021 года. Однако уже после первого года обучения 20% руководителей получили повышение. Проекты касаются разных сфер городского развития: "зеленой" экономики, образования для студентов, медицинской помощи онкобольным, реновации промзон, упрощения доступа к админуслугам. Реализации этих проектов ждут их заказчики, а это 2 млн жителей из пяти городов Украины. Кстати, Глобальный договор ООН включил "Программу MРА" в ТОП-20 лучших украинских инициатив. Народное голосование за лучшую инициативу стартует 8 декабря на медиа-платформе MC.Today", – сообщили в "Метинвесте".

Теги: образование, ООН, конкурс, Метинвест, USAID
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