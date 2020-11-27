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В Мариуполе меткомбинаты установили три дополнительные кислородные станции для больницы и подключили 90 новых кислородных точек

Работы по установке дополнительных кислородных станций завершены в Мариупольской городской больнице №9.

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Кислород необходим для лечения больных коронавирусной инфекцией, у которых понижена сатурация из-за поражения легких
Кислород необходим для лечения больных коронавирусной инфекцией, у которых понижена сатурация из-за поражения легких
Фото: depositphotos.com

В Мариуполе в городской больнице металлургические комбинаты установили три дополнительные кислородные станции с разводкой и подключением 90 точек прямой подачи кислорода, сообщает "Обозреватель".

Кислород будут подавать на точки в жидком виде, что более эффективно и для пациентов, и для больницы, так как это позволяет сделать подачу бесперебойной и одновременно задействовано большее количество точек.

В больнице проложили 1230 метров кислородопровода и смонтировали рампы на 180 баллонов, отмечает портал. К уже работающим 22 точкам кислорода подключили 90 новых койко-мест, и теперь их в больнице будет 112. Были также смонтированы системы подачи газообразного кислорода на рампы после газификации жидкого кислорода.

"Привозить жидкий кислород будет специальная машина – автомобильная газификационная установка, оборудованная криогенным насосом и теплообменником, в котором жидкость нагревается до газообразного состояния и заполняется в баллоны. Также станции оборудуют не только световой и звуковой сигнализацией контроля давления в рампах, но и прибором, отсылающим смс на смартфон оператора. Это дублирование системы контроля и оповещения на случай непредвиденных ситуаций", – сказано в сообщении.

Меткомбинат имени Ильича, который входит в группу "Метинвест", с 16-го по 22 ноября передал в больницы Мариуполя 11,7 тыс. м³ кислорода. Городская больница №9 получила 939 баллонов, больница №1 – 182 баллона, больница №4 – 423 баллона, больница скорой помощи – 315 баллонов.

На сегодня в больницах подключено 345 кислородных точек, отметили в пресс-службе компании, в этот проект "Метинвест" инвестировал 24 млн грн.

Меткомбинат имени Ильича поставляет кислород в мариупольские больницы бесплатно.

Кислород необходим для лечения больных коронавирусной инфекцией, у которых понижена сатурация из-за поражения легких.

В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. умерли.

Теги: Метинвест, больница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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