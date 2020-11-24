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ОБЩЕСТВО

ММК имени Ильича за неделю передал больницам Мариуполя 12 тыс. м³ кислорода

Меткомбинат имени Ильича поставляет кислород в мариупольские больницы бесплатно.

На сегодня в больницах подключено 345 кислородных точек
На сегодня в больницах подключено 345 кислородных точек
Фото: пресс-служба меткомбината имени Ильича

ММК имени Ильича, который входит в группу "Метинвест", с 16-го по 22 ноября передал в больницы Мариуполя 11,7 тыс. м³ кислорода в баллонах емкостью по 6 м³, сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия "Обозреватель".

Городская больница №9 получила 939 баллонов, больница №1 – 182 баллона, больница №4 – 423 баллона, больница скорой помощи – 315 баллонов.

"Сейчас жизни пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, зависят не только от усилий медработников, но и от наличия кислорода. Поэтому мы продолжим обеспечивать медучреждения Мариуполя жизненно важным кислородом до полного окончания пандемии", – пообещал генеральный директор меткомбината Тарас Шевченко.

На сегодня в больницах подключено 345 кислородных точек, отметили в пресс-службе, в этот проект компания инвестировала 24 млн грн.

Меткомбинат имени Ильича поставляет кислород в мариупольские больницы бесплатно.

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 11 263 пациента с COVID-19, выздоровело 299 358 человек. 

Теги: эпидемия, Мариуполь, Метинвест, больницы, коронавирус
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