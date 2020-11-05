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Украине нужна реформа системы охраны труда – координатор проекта ЕС Международной организации труда

Cейчас в Украине подходящий момент для имплементации европейских норм по охране труда, так как уже сформировалась критическая масса специалистов, которые понимают, что этот стандарт имеет смысл, заявил национальный координатор проекта ЕС Международной организации труда Антониу Сантуш.

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Антониу Сантуш: Украина должна сделать свою часть работы
Антониу Сантуш: Украина должна сделать свою часть работы
Скришншот: АКТУАЛЬНО / YouTube

В Украине проходит имплементация уже принятых директив ЕС по охране труда в украинское законодательство и страна вплотную приблизилась к реформам в системе охраны труда, отметил в комментарии "5 каналу" национальный координатор проекта ЕС Международной организации труда Антониу Сантуш.

"Мы делаем все что можно: разъясняем международные стандарты, помогаем писать проекты законов, обучаем оценке рисков. И, конечно, теперь Украина должна сделать свою часть работы. Мы видим, что сейчас как раз подходящий момент, сформировалась критическая масса специалистов, которые понимают, что европейский стандарт имеет смысл. И он должен быть имплементирован", – отметил он.

Главный редактор журнала "Охрана труда" Дмитрий Матвийчук добавил, что основным следствием внедрения европейских норм на производстве должно стать предупреждение проблем, а не устранение последствий. 

"Философия европейская показывает, что оценка рисков и опасностей должна быть нацелена на то, чтобы управлять этими процессами. То есть не принимать, на первом месте – не принимать риск, а это значит отказаться от работ и услуг, которые несут угрозы жизни и здоровью человека. Все. У нас есть и современные европейские компании, которые действительно могут служить для нас образцом, и они именно такими служат", – подчеркнул он.

Эксперты считают, что к европейским стандартам охраны труда приблизились крупные предприятия традиционно высокотравматичных отраслей Украины: горнорудной, нефтегазодобывающей и химической,  а также металлургии.

Украинская компания "Метинвест" в этом году стала одним из победителей ежегодного конкурса IIRSM Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда (International Institute of Risk and SafetyManagement). Группа была признана победителем в номинации "Программа изменений года". В числе финалистов 2020 года – бренды PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East и другие.

Теги: Украина, здоровье, реформы, Метинвест, металлургия, законодательство, охрана труда, безопасность
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