На шахте во Львовской области погиб горняк

20 августа на шахте государственного предприятия "Львовуголь" в Червонограде погиб 38-летний рабочий, участник боевых действий на Донбассе Александр Лукаш. Об этом 21 августа проинформировал сайт ГП.
Смерть горного мастера наступила в результате трагического случая на производстве, отметили представители предприятия.
Подробности инцидента не указаны.
В Faceboook председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец сообщил 20 августа, что горняк погиб в Червонограде из-за несовместимых с жизнью травм.
"Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент", – написал он.
У Лукаша остались жена и дочь.