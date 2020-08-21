На шахте во Львовской области погиб горняк

По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, шахтер Александр Лукаш погиб в Червонограде Львовской области, когда находился возле конвейерной ленты.

20 августа на шахте государственного предприятия "Львовуголь" в Червонограде погиб 38-летний рабочий, участник боевых действий на Донбассе Александр Лукаш. Об этом 21 августа проинформировал сайт ГП.

Смерть горного мастера наступила в результате трагического случая на производстве, отметили представители предприятия.

Подробности инцидента не указаны.

В Faceboook председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец сообщил 20 августа, что горняк погиб в Червонограде из-за несовместимых с жизнью травм.

"Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент", – написал он.

У Лукаша остались жена и дочь.