"Метинвест" победил в конкурсе Международного института по управлению рисками и безопасностью труда

Группа подала заявку на конкурс в феврале 2020 года и по результатам первого отборочного этапа вошла в финальный шорт-лист своей номинации вместе с компаниями Howdens Trade Health & Safety Team и QuinnIndustrial Holdings. В финале эксперты IIRSM присудили победу претенденту из Украины.

Группа "Метинвест" была признана победителем в номинации "Программа изменений года" Фото: inventure.com.ua

Украинская компания "Метинвест" в этом году стала одним из победителей ежегодного конкурса IIRSM Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда (International Institute of Risk and SafetyManagement). Информация о победителях была опубликована на сайте института.

Группа "Метинвест" была признана победителем в номинации "Программа изменений года". В числе финалистов 2020 года – бренды PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East и другие.

В комментарии агентству "Минпром" в "Метинвесте" сообщили, что для участия в конкурсе компания презентовала свои достижения в сфере охраны труда по состоянию на конец 2019 года, а также показала планы на будущее, в процессе выбора победителей ей пришлось отвечать на дополнительные запросы от организаторов.

Группа подала заявку на конкурс в феврале 2020 года и по результатам первого отборочного этапа вошла в финальный шорт-лист своей номинации вместе с компаниями Howdens Trade Health & Safety Team и QuinnIndustrial Holdings. В финале эксперты IIRSM присудили победу претенденту из Украины.

Менеджер по инновациям и проектам "Метинвеста" Павел Окара отметил, что победа в конкурсе стала возможной благодаря системному подходу в области охраны труда и промышленной безопасности. Среди уже внедренных мер на предприятиях холдинга он выделил создание электронной базы HSE – автоматизированного ресурса о состоянии охраны труда и здоровья на производстве – и программ оценки критических рисков, изучение и внедрение лучшие мировых практик.



IIRSM – независимая образовательная и благотворительная организация, она по собственной методике изучает лучшие кейсы в разных отраслях экономики.

Вертикально-интегрированной группе "Метинвест" принадлежат добывающие и металлургические предприятия, большая часть которых расположена в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.