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АМКУ согласовал покупку "Метинвестом" шахтоуправления "Покровское". В компании заявили, что регулятор поставил беспрецедентные условия

Антимонопольный комитет Украины занял необоснованно жесткую позицию в отношении компании "Метинвест" и установил беспрецедентно жесткие условия, соблюдая которые шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток, заявили в компании. "Метинвест" вынужденно согласился на условия АМКУ, подчеркнули в компании.

Шахтоуправление "Покровское" крупнейший в Украине производитель коксующегося угля
Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующегося угля
Фото: wikimapia.org

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании "Метинвест" разрешения на приобретение ООО "Индастриал коал холдинг", ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания" при условии выполнения ряда обязательств со стороны инвестора.

Об этом проинформировала 1 октября пресс-служба АМКУ.

В комитете отметили, что основное внимание сосредоточили на рынке коксующегося угля.

АМКУ установил, что рынок ориентирован на импорт: совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригрупповых потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016–2019 годов составляла 11,9–23,2%, доля импорта на нем – 66–75%.

"За счет добычи украинского коксующегося угля возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей – украинских производителей кокса; у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная", – отметил АМКУ.

Производственные мощности всей угольной промышленности Украины "используются только на 69%", а производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины "существенно недозагружены и имеют запас использования".

В группе "Метинвест" заявили агентству "Интерфакс-Украина", что обязательства, которые предложили в АМКУ, беспрецедентные. 

"Метинвест" вынужден был пойти на предложение беспрецедентных обязательств в рамках концентрации шахтоуправления "Покровское" в результате полуторагодичного рассмотрения заявления. Однако, по мнению группы, даже такой основательный анализ не выявил свидетельств возможных негативных последствий для рынка от заявленной концентрации", – сказано в заявлении группы.

АМКУ принял бескомпромиссную позицию и вышел с требованием жестких обязательств для "Метинвеста", которые группа расценивает как чрезмерные и не соответствующие интересам отрасли, заявили в компании.

В частности, обязательство продажи 10% продукции на свободный рынок ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи, сказано в заявлении.

Обязательство продажи по рыночным ценам в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток, подчеркнули в компании.

"С сожалением констатируем, что в данной ситуации Антимонопольный комитет занял необоснованно жесткую позицию в отношении крупнейшей горно-металлургической компании страны, которая к тому же является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины", – добавили в "Метинвесте".

Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. Объем добычи рядового угля в 2019 году на предприятии составил 5 млн т, в то время как до экономического кризиса 2014–2016 годов объем добычи достигал 8,3 млн т, сообщили в "Метинвесте".

В "Метинвесте", крупнейшем горно-металлургическом холдинге Украины, заявили, что он под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с. Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г. Покровск, все – Донецкая область).

Издание Delo.ua писало, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. Журналисты отмечали, что после того, как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным – 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018-м был чистый убыток 988 млн грн.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

Теги: уголь, профсоюзы, АМКУ, Метинвест, Антимонопольный комитет
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