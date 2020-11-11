Мариупольские больницы обеспечивает кислородом меткомбинат имени Ильича

С октября число пациентов в Мариуполе с COVID-19, требующих дополнительной подачи кислорода, значительно возросло, поэтому объем поставок кислорода увеличили в 10 раз.

Специалисты дежурят в больницах, чтобы заменять и грузить кислородные баллоны Фото: mrpl.city

Меткомбинат имени Ильича группы "Метинвест" бесплатно поставляет кислород в мариупольские больницы, только за восемь дней ноября он передал 20,7 тыс. м³ кислорода в 3446 баллонах на сумму 1,2 млн грн, пишет сайт mrpl.city.

С октября число пациентов с COVID-19, требующих дополнительной подачи кислорода, значительно возросло, поэтому объем поставок кислорода увеличили в 10 раз.

Ежедневно больница №9 получает не менее 200 баллонов кислорода, больница №4 – 120 баллонов, больница скорой медицинской помощи – 70 баллонов, больница №1 получает по 20 баллонов в сутки.

"Мы помогаем врачам города спасать жизни мариупольцев – оборудуем кислородные пункты и передаем больницам жизненно необходимый кислород в полном объеме. Также наши специалисты дежурят в больницах, производя замену, погрузку и выгрузку кислородных баллонов", – сказал в комментарии порталу генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.

С начала пандемии группа "Метинвест" построила в четырех больницах Мариуполя кислородные посты и подключила 345 кислородных точек, инвестировав в этот проект 24 млн грн.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.