В 2019 году "Метинвест" инвестировал в проекты социального партнерства Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья более $11 млн – отчет компании

В "Метинвесте" в рамках отчета об устойчивом развитии за прошлый год сообщили, что группа перечислила в государственный и местные бюджеты $741 млн налогов.

"Метинвест" инвестировал в 2019 году $102 млн в инициативы по охране труда Фото: metinvestholding.com

В 2019 году группа "Метинвест" инвестировала в проекты социального партнерства, увеличила расходы на охрану труда и защиту окружающей среды, а также сократила выбросы. Об этом идет речь в отчете об устойчивом развитии, опубликованном на сайте компании. Документ проанализировал бизнес-портал uaprom.info.

Отчет подготовлен на основе международного стандарта нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative), а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board).

"Агентство Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление и стандарты бизнес-этики группы при проведении комплексной оценки эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Кроме того, агентство отметило успехи "Метинвеста" в сфере управления человеческим капиталом, охране труда и промышленной безопасности, а также во взаимодействии с местными сообществами. В рейтинге ESG "Метинвест" занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний на момент проведения оценки", – цитирует uaprom.info пресс-службу предприятия.

В отчете указано, что в прошлом году "Метинвест" увеличил расходы на охрану окружающей среды на 46% – до $384 млн. В результате предприятия группы за год на 10% сократили выбросы парниковых газов, на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно и на 22% повысили показатель энергоэффективности.

Также "Метинвест" инвестировал в 2019 году $102 млн в инициативы по охране труда.

"Группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году "Метинвест" добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR – 0,790). Кроме того, группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм")", – сказано в сообщении.

Группа инвестировала более $11 млн в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

В пресс-службе подчеркнули, что на помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции группа направила уже около $5 млн. На эти деньги "Метинвест" закупил медикаменты и оборудование для украинских медиков, установил кислородные посты в больницах Мариуполя и профинансировал доставку гуманитарной помощи для Украины из Китая.

В 2019 году "Метинвест" перечислил в государственный и местные бюджеты $741 млн налогов, сказано в отчете.