Компания "Метинвест" заявила о завершении крупнейшего экологического проекта в истории Украины

Благодаря проекту реконструкции очистных сооружений агломерационной фабрики ММК имени Ильича выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть, сообщили в компании "Метинвест".

На агломерационной фабрике ММК имени Ильича завершена масштабная экологическая модернизация, которая продолжалась более семи лет и обошлась "Метинвесту" в более чем 160 млн долларов. Об этом 16 декабря компания сообщила на своем официальном сайте.

По данным "Метинвеста", до последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе, но сейчас уровень уже приведен к европейским стандартам. После ввода всех новых фильтров двухступенчатой очистки выбросы пыли снизятся на 90%, серы – на 46%.

"Этим проектом мы в очередной раз доказали, что умеем держать слово. За последние годы нам выпало немало испытаний, но мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, вкладывая в него немалые средства, потому что знали, как это важно для жителей Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко добавил, что экологическую модернизацию на предприятии будут продолжать.

"Мы завершаем проект длиной более семи лет – один из самых важных в современной истории предприятия. Аглофабрика действительно остро нуждалась в модернизации и в группе "Метинвест" приняли своевременное решение. Снижение экологической нагрузки – одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит "Метинвест". Но самое главное, что такие непростые задачи всегда подкреплены финансами и специалистами. Сегодня трубы аглофабрики больше не дымят. Наша следующая цель – доменный передел, и мы также ее обязательно выполним", – подчеркнул руководитель комбината.

В пресс-службе рассказали, что из-за пандемии коронавируса итальянские подрядчики из Termokimik Corporation были вынуждены в начале весны спешно покинуть Украину, а в результате жесткого карантина в Италии Termokimik приостановила работу. Но в середине лета специалисты смогли вернуться в Украину и завершить работы в срок.