В Мариуполе нет дефицита кислорода благодаря помощи меткомбинатов – главврач больницы

В больнице №9 в Мариуполе установили распределительную сеть, и необходимость в постоянной поставке кислородных баллонов отпала, рассказал директор медицинского учреждения Александр Железняк.

В городских больницах Мариуполя достаточно кислорода и у пациентов с коронавирусной инфекцией есть постоянный доступ к нему, заявил в эфире "5 канала" директор мариупольской больницы №9 Александр Железняк.

Группа "Метинвест" построила в медицинском учреждении распределительную сеть и установила три кислородные станции, таким образом добавили 90 новых кислородных койко-мест.

"Когда нам сделали эту рампу, у нас необходимость в постоянной поставке кислорода отпала, нам сейчас не поставляют кислородные баллоны, их 180 штук расположено на рампе. И к нам один, иногда два раза в неделю приезжает машина специальная, которая заправляет прямо эти кислородные баллоны на месте", – рассказал Железняк.

Медики отметили, что благодаря постоянному доступу к кислороду в городе удалось удержать стабильной ситуацию с коронавирусом.

"Спасибо огромное Фонду Рината Ахметова и группе "Метинвест". Кислородная терапия по протоколу лечения идет на первом месте. То есть это 80% выздоровления больных", – подчеркнула медицинский директор мариупольской больницы №9 Ольга Елисеева.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 2 декабря, по официальным данным, коронавирус в Украине выявили у 758 264 человек, из них 369 054 выздоровели, а 12 717 умерли.