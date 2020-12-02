Кабмин нарабатывает сбалансированное решение о возможном усилении карантина – Шмыгаль

Если карантин в Украине усилят, об этом сообщат заранее, подчеркнул премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Кабмин Украины разрабатывает решение о возможном усилении карантина в стране в связи с коронавирусом. Об этом на заседании правительства 2 декабря сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас Кабмин нарабатывает наиболее сбалансированное решение по поводу возможного усиления карантинных мер. Согласно законодательству, правительство сообщит о решении за семь дней до его вступления в силу или раньше", – сказал премьер.

Шмыгаль рассказал, что по вопросу карантина правительство советовалось с властями регионов.

"Мнение регионов важно для нас. Именно поэтому мы провели опрос по поводу оптимальных карантинных мер среди городских голов и председателей областных госадминистраций... Например, головы городов областного значения и председатели ОГА едины в позиции по вопросу полного запрета или введения частичных ограничений, касающихся праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет на проведение концертов. В то же время установление новогодней елки с рядом ограничений для посетителей поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", – сказал глава правительства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимали. Позже он заявлял, что возможны ограничения в работе транспорта, в частности относительно количества мест в салоне. Министр здравоохранения Максим Степанов также заявлял, что транспорт в случае введения локдауна останавливать не будут.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 28–30 ноября, введение жесткого карантина в Украине поддерживают 42% опрошенных, 55% не поддерживают. Эффективным введение локдауна считают 58% опрошенных, 39% уверены, что это неэффективно.

Введение локдауна на новогодние праздники поддерживают 58% украинцев, 40% не поддерживают.