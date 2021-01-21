ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Донбассэнерго" заявили, что помогут "Центрэнерго", которая осталась без угля

По информации "Донбассэнерго", 20 января с шахты "Новогродовская" уже были отгружены первые вагоны угля для "Центрэнерго".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки "Г" для "Центрэнерго", отметили в компании
Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки "Г" для "Центрэнерго", отметили в компании
Фото: mind.ua

Энергокомпания "Донбассэнерго" отказалась от поставок угля, на который у нее были подписаны контракты, в пользу государственной "Центрэнерго", говорится в сообщении "Донбассэнерго" в Facebook.

"ПАО "Донбассэнерго" в связи с ремонтом седьмого энергоблока Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки "Г" в пользу государственной энергокомпании "Центрэнерго", – сообщили в пресс-службе.

По информации "Донбассэнерго", 20 января с шахты "Новогродовская" уже были отгружены первые вагоны угля для "Центрэнерго".

"Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки "Г" для компании "Центрэнерго". В настоящее время "Донбассэнерго" ведет переговоры с государственной энергокомпанией относительно поставок угля марки "А", – сообщили в "Донбассэнерго".

https://www.facebook.com/Donbassenergo/posts/3185679094867461

15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на складах украинских угольных ТЭС низкие запасы угля и в случае необходимости будут запущены газомазутные блоки, а угольные блоки переведут на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало агентство "РБК-Украина".

В "Центрэнерго" заявили 19 января, что причина нехватки угля – просчеты при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.

Теги: уголь, энергетика, шахты, помощь, электроэнергия, ТЭС, Донбассэнерго, Центрэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей G
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
  Никитюк: Передо мной мужик описался
  Никитюк: Передо мной мужик описался G
Дмитрий ГОРДОН
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее в злоупотреблении алкоголем
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS