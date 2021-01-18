ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Угроза веерных отключений возникла из-за пагубного импорта электроэнергии из России – Яценюк

Решение властей снова разрешить импорт электроэнергии из энергосистемы России и Беларуси приведет к потере Украиной энергетической независимости и переходу объединенной энергосистемы под контроль страны-агрессора, заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арсений Яценюк: Это не белорусская электрическая энергия это общая белорусская и российская электрическая энергия
Арсений Яценюк: Это не белорусская электрическая энергия – это общая белорусская и российская электрическая энергия
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Риск веерных отключений электроэнергии возник из-за того, что в начале прошлого года угольные шахты были выведены в простой в связи с закупкой большого объема электроэнергии из России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Укрэнерго" уже опубликовало письмо о том, что они готовят веерные отключения. А знаете, почему готовят веерные отключения? Потому что эту белорусскую или российскую электроэнергию запустили еще в прошлом году. Убили украинскую угольную отрасль, сейчас на складах нет угля. Убили украинскую энергетику", – отметил Яценюк.

По мнению экс-премьера, решение властей снова разрешить импорт электроэнергии из энергосистемы России и Беларуси приведет к потере Украиной энергетической независимости и переходу объединенной энергосистемы под контроль страны-агрессора.

"Они снова запустили белорусскую электрическую энергию. Это не белорусская электрическая энергия – это общая белорусская и российская электрическая энергия. И сейчас хотят электроэнергетический сектор Украины положить под Россию. России это выгодно. Если в Украине не будет собственной мощной электроэнергетики, это означает, что Украина станет снова зависима от российской энергетики", – подчеркнул политик.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. С начала года импорт составил почти 50 млн кВт-час.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром"По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое. 

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Беларусь, уголь, энергетика, импорт, шахты, Укрэнерго, электроэнергия, веерные отключения, энергосистема, угольные шахты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS