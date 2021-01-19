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Власть провалила реформу рынка электроэнергии и довела страну до возможных веерных отключений – Гройсман

Отсутствие профессионализма во власти привело к искусственному накоплению долгов на энергорынке и угрозе остановки угольных шахт и электростанций, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман: Они сегодня ставят страну в огромную опасность
Владимир Гройсман: Они сегодня ставят страну в огромную опасность
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Реформа рынка электрической энергии не была завершена, а достижения предыдущих лет были методично уничтожены, что привело к риску веерных отключений потребителей при первых морозах. Об этом заявил бывший премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

"Украина приняла к выполнению с европейскими партнерами закон о рынке электроэнергии. Мы его начали внедрять. У нас были абсолютно четкие параметры... Пришли на смену нам несколько правительств, и они до этого дня дотянули, как могли. То есть, они сегодня методично уничтожают энергетическую систему страны", – отметил экс-премьер.

Гройсман добавил, что отсутствие профессионализма во власти привело к искусственному накоплению долгов на энергорынке и угрозе остановки угольных шахт и электростанций.

"Они сегодня ставят страну в огромную опасность. Безумные долги "атомки". Шахты остановлены с точки зрения наращивания запасов угля для ТЭС. ТЭС останавливаются. И притом при всем, что у нас прекрасная сбалансированная энергосистема", – подытожил экс-премьер.

Новый рынок электроэнергии, который функционирует по стандартам Евросоюза, начал работать с 1 июля 2019 года, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

Теги: уголь, энергетика, шахты, Владимир Гройсман, электроэнергия, ТЭС, долги, веерные отключения, реформа, рынок, энергосистема
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