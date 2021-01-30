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ПОЛИТИКА

Кучеренко: Странно слышать от двух главных лиц на энергетической сцене страны, что они ни в чем не виноваты

Нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко считает, что в кризисе на энергетическом рынке Украины виноваты глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и председатель энергетического комитета Верховной Рады.

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Алексей Кучеренко: Покрывание схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли
Алексей Кучеренко: Покрывание схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ответственность за тарифный кризис и миллиардные долги на энергетическом рынке лежит на председателе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерии Тарасюке, а также на народном депутате от "Слуги народа", главе парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрее Герусе, заявил в своей колонке для издания "Главком" народный депутат от "Батьківщини", первый заместитель главы комитета Алексей Кучеренко.

"Полтора года катастрофических экспериментов сосуществуют с отсутствием расследований и кадровых наказаний. Еще год Украина не выдержит. Тем не менее у большинства проблем есть фамилия, имя и отчество", – считает политик.

По его словам, кризис с тарифами на услуги ЖКХ связан с утверждением со стороны НКРЭКУ новых расценок на распределение природного газа "по примитивной методологии". 

"Установление тарифов на распределение газа по примитивной методике НКРЭКУ обязательно приведет к их ужасному росту на бедных территориях. Тарифы – это также сфера полной ответственности НКРЭКУ", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что импорт электроэнергии из России и связанная с ним остановка украинских электростанций стали следствием политики Тарасюка и Геруса.

"Как же странно слышать от двух главных лиц на энергетической сцене страны, что они ни в чем не виноваты. Обратите внимание, эти двое системно отстаивают импорт электроэнергии из России и Беларуси, системно защищают НАК "Нафтогаз" и премиальное финансовое положение его менеджмента, и именно они отвечают за энергетическую политику государства. И именно Герус два месяца не собирал комитет по ТЭК под разными предлогами", – заявил Кучеренко.

Политик утверждает, что ситуация с нехваткой угля на украинских ТЭС возникла из-за коррупционных схем, благодаря которым из "Энергоатома" вывели миллиарды гривен и провалили ремонтную кампанию.

"Именно Тарасюк с Герус ответственны за убытки "Энергоатома" и за провал ремонтной компании госпредприятия. Их ставленник – [глава "Энергоатома"] Петр Котин – демонстрирует преступный непрофессионализм, накопление долгов и неспособность подготовить энергоблоки своевременно к работе. Именно покрывание схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли и обогатили ранее неизвестные фирмы-прокладки, за которыми стоят либо бывшие коллеги, либо партнеры сегодняшних руководителей отрасли", – резюмировал Кучеренко.

15 января он заявил, что энергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии. 18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на складах украинских угольных ТЭС низкие запасы угля и в случае необходимости будут запущены газомазутные блоки, а угольные блоки переведут на сжигание газа. 17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало агентство "РБК-Украина". В "Центрэнерго" заявили 19 января, что причина нехватки угля – просчеты при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.

С января 2021 года в Украине выросла стоимость природного газа для населения. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны были продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации.

Протесты не прекратились после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Теги: газ, уголь, энергетика, тарифы, ТЭС, Энергоатом, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, ЖКХ, Андрей Герус, цена на газ, Валерий Тарасюк
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