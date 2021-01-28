ГК "Нафтогаз України" установил на февраль цену на газ на 13 копеек ниже закрепленной Кабмином

Газопоставляющая компания “Нафтогаз України“ установила в феврале цену на газ в размере 6,86 грн за кубометр по тарифному плану "Месячный".

В апреле цена на газ будет формироваться на рыночных условиях, уточнили в "Нафтогазі" Фото: depositphotos.com

Газопоставляющая компания (ГК) “Нафтогаз України“ зафиксировала цену на газ для населения в феврале на уровне 6,86 грн за кубометр, на 13 копеек меньше предельной цены, установленной Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook 26 января.

"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/м³ с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки. Предельная цена на газ с 1 февраля и до 31 марта 2021-го регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2021-го №25", – сообщила компания.

Скриншот: Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" / Facebook

Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, цена на газ не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за м³, согласно условиям договоров. В апреле цена на газ будет устанавливаться на рыночных условиях, добавили в "Нафтогазі".

ГК "Нафтогаз України" обслуживает около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств, говорится в сообщении компании.