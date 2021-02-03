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Гордон: США с Россией сейчас будут действовать таким образом: "Хотите с нами бороться? Придумывайте свои соцсети, свой YouTube – и вперед"

После прихода к власти в США Джо Байдена политика Вашингтона в отношении российской пропаганды изменится, и крупные соцсети и видеохостинги начнут блокировать федеральные российские каналы и российских пропагандистов, считает основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Гордон: Попадает под американские санкции Соловьев отрубают все. Был Соловьев нет Соловьева
Гордон: Попадает под американские санкции Соловьев – отрубают все. Был Соловьев – нет Соловьева
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прогнозирует, что США после прихода Джо Байдена к власти будут бороться с российской пропагандой более радикальными методами, чем это было раньше. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" 2 февраля. 

"В США прекрасно понимают, что есть два главных рычага, благодаря которым Россия может издеваться над всем миром. Первый рычаг – экономический, второй – пропагандистские возможности. Значит, надо ударить по двум рычагам одновременно: по экономическому – экономическими санкциями, по пропаганде  теми же санкциями", – сказал Гордон. 

Он напомнил, что администрация социальной сети навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа, "когда он посягнул на святое" (в компании посчитали, что твиты политика могут использоваться для подстрекательства к насилию). 

"Провожу параллель. Наш господин [народный депутат Александр] Дубинский попал под санкции [США за попытки вмешательства в американские выборы]. Что сделал YouTube? Заблокировал. Был YouTube-канал Дубинского (очень раскрученный, мощный), а теперь его нет. Как Дубинский будет обращаться к своей аудитории? Где у него канал обращения? Его нет. Но то, что сделали с Дубинским, – это начало", – убежден журналист.

По его данным, в США разрабатывается сценарий, по которому подобным образом ограничения будут налагать на российских пропагандистов.

"Попадает под американские санкции [российский пропагандист, ведущий канала "Россия 1" Владимир] Соловьев  отрубают все. Был Соловьев  нет Соловьева. Попадает под санкции канал Russia Today – конец Russia Today, не вещает. Подпадает под санкции другой какой-то пропагандист или канал федеральный – и нет его в мире больше", – сказал Гордон. 

Ведущий Василий Голованов возразил, что федеральные каналы в РФ в первую очередь работают для российской аудитории.

"Федеральные российские каналы с таким успехом вещают на весь русский мир, что миллионы людей в США, Израиле, Германии, Австралии обдолбаны этой долбанной пропагандой, – отреагировал Гордон. – Сидя на американском "велфере" (социальные льготы для иммигрантов в США. – "ГОРДОН"), многие бывшие советские или российские подданные носят майки с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Там когнитивный диссонанс конкретный". 

Журналист пересказал свой разговор с высокопоставленным сотрудником Белого дома.

"Он сказал мне удивительную фразу, над которой я задумался: "Они (то есть российская власть) думают, что мы много лет тратили огромные деньги на привлечение в США огромного количества ученых из всех стран мира, включая СССР и Россию, создали такие мощные средства коммуникации, как YouTube и Facebook, чтобы на наших средствах воевать с нами с помощью пропаганды? Так не будет". Я расшифровываю эту мысль. До целого ряда представителей американской элиты дошло, что благодаря тому, что придумали американские мозги, собранные со всего мира, российские, опьяненные нефтедолларами вожди борются с американцами. Поэтому они будут действовать сейчас таким образом: "Хотите с нами бороться? Придумывайте свои соцсети, свой YouTube, запускайте – и вперед. Попробуйте с нами побороться!" Мир сейчас на пороге больших изменений, так, как было раньше, уже не будет. Никто церемониться с Россией в лице Путина больше не станет", – прогнозирует Гордон. 

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит на пропаганду $1,4 млрд.

В августе 2020 года Госдеп опубликовал отчет о "российской экосистеме дезинформации и пропаганды". Американские чиновники описали принципы работы российской пропаганды и средства передачи информации. В докладе сказано, что система российской пропаганды состоит из "пяти столпов": официальных каналов связи; международного вещания, финансируемого государством; прокси-ресурсов; соцсетей и кибератак.

Российское издание The Insider опубликовало рейтинг самых известных пропагандистов РФ по уровню их зарплат. В тройку вошли ведущий "Первого канала" Артем Шейнин, а также супружеская пара Тигран Кеосаян (НТВ) и Маргарита Симоньян (RT) – их доходы составляют от $1,3 млн до $790 тыс. в год. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, интернет, Дмитрий Гордон, социальные сети, Facebook, санкции, Джо Байден, пропаганда, YouTube, российская пропаганда, Владимир Соловьев, Дональд Трамп, Александр Дубинский
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