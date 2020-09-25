Российские пропагандисты получают до 100 млн руб. в год – СМИ

По данным The Insider, самыми высокооплачиваемыми российскими пропагандистами являются Артем Шейнин, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.

На первое место в рейтинге разместили Шейнина Скриншот: Первый канал / YouTube

Российское издание The Insider составило рейтинг из 13 самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Материал опубликован 23 сентября.

Самым высокооплачиваемым, по данным издания, является выделяющийся образом "гопника" ведущий "Первого канала" РФ Артем Шейнин. За год он получил почти 100 млн руб. (около 36,6 млн грн) зарплаты.

На втором и третьем местах – супружеская пара Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян, их годовой доход на телевидении составляет примерно по 60 млн руб. (около 22 млн грн) на каждого.

В топ-10 по версии The Insider вошли также Владимир Соловьев (52,6 млн руб., или 19,3 млн грн), Алексей Пушков (18,2 млн руб., или 6,66 млн грн), Петр Толстой (17,5 млн руб., или 6,4 млн грн), Евгений Попов (12,9 млн руб., или 4,7 млн грн), Ольга Скабеева (12,8 млн руб., или 4,68 млн грн), Роман Бабаян (12,2 млн руб., или 4,47 грн) и Андрей Добров (7 млн руб., или 2,56 млн грн).