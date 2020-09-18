В России предлагают увеличить финансирование государственных СМИ

В российском законопроекте "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" больше всего средств предполагается выделить государственным СМИ RT, ВГТРК, "Россия сегодня" и Первый канал.

Министерство финансов России предложило выделить в 2021 году на поддержку СМИ из госбюджета более 102 млрд рублей (38 млрд 228 млн 125 тыс. грн). Об этом пишет РБК со ссылкой на проект закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

По информации издания, ранее субсидии были определены в размере 73,8 млрд рублей. Формально новая сумма является увеличением государственной поддержки СМИ на 40%, однако фактически Россия просто сохранила ее размер на прежнем уровне: в 2020 году на СМИ было выделено 101,2 млрд рублей (37 млрд 928 млн 296 тыс. грн).

Больше всего средств из бюджета предполагается выделить таким государственным СМИ, как RT – 27,3 млрд руб. (10 млрд 231 млн 645 тыс. грн), ВГТРК – 25 млрд (9 млрд 369 млн 638 тыс. грн), "Россия сегодня" – 7,6 млрд (2 млрд 848 млн 370 тыс. грн), Первый канал – 6 млрд руб. (2 млрд 248 млн 713 тыс. грн), пишет РБК.

25 августа генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Федеральная космическая программа России до 2025 года урезана на 150 млрд рублей (56 млрд 217 млн 830 тыс. грн) и может дополнительно попасть под сокращение расходов из-за падения доходов федерального бюджета.