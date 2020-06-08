В России "Первый канал" показал кадры погромов в США под песню "Гудбай, Америка"

Российский "Первый канал" 7 июня во время показа фильма "Брат 2" заменил финальные титры кадрами беспорядков в США. Видео показывали под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Последнее письмо", также известную как "Гудбай, Америка", сообщает "Медуза".
В ролике зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.
Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на телеканале плавно началась новостная программа "Время". Сюжет доступен на сайте "Первого канала".
Позже в пресс-службе канала заявили, что не подменяли титры, а видео с беспорядками было продемонстрировано уже в эфире программы "Время", отмечает ТАСС.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).
Его гибель спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.
В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.
Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.