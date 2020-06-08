В России "Первый канал" показал кадры погромов в США под песню "Гудбай, Америка"

В России "Первый канал" 7 июня показал в своем эфире нарезку видео с протестами в США, где американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов. Почти минуту ролик сопровождала песня "Последнее письмо", также известная под названием "Гудбай, Америка".

Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на телеканале плавно началась новостная программа "Время" Скриншот: 1tv.ru

Российский "Первый канал" 7 июня во время показа фильма "Брат 2" заменил финальные титры кадрами беспорядков в США. Видео показывали под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Последнее письмо", также известную как "Гудбай, Америка", сообщает "Медуза".

В ролике зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.

Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на телеканале плавно началась новостная программа "Время". Сюжет доступен на сайте "Первого канала".

МУЛЬТИМЕДИА

Видео: 1tv.ru

Позже в пресс-службе канала заявили, что не подменяли титры, а видео с беспорядками было продемонстрировано уже в эфире программы "Время", отмечает ТАСС.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Его гибель спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.