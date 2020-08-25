В России федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей

Финансирование российской федеральной космической программы до 2025 года сократили на 150 млрд рублей, и это еще не предел.

Рогозин и Путин во время визита на предприятие НПО "Энергомаш", разрабатывающее и производящее жидкостные ракетные двигатели для космических ракет-носителей (Химки Московской области, Россия) Фото: ЕРА

Федеральная космическая программа (ФКП) России до 2025 года урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под сокращение расходов из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.

"Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1,406 трлн рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета", – уточнил он.

Рогозин уточнил, что еще в декабре 2015 года на совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина говорил, что сокращение финансирования отрасли ниже 1,406 трлн приведет к ее деградации, и подчеркнул, что будет защищать основные позиции ФКП.