YouTube начал предупреждать, что видео пропагандиста Соловьева могут "напугать и шокировать"

Видеохостинг YouTube начал помечать отдельные видео российского пропагандиста Владимира Соловьева как такие, что могут напугать и шокировать.
Такую отметку, в частности, YouTube добавил на последний на момент публикации новости выпуск шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", опубликованном на канале "Россия 1" 27 декабря.
Аналогичную отметку можно увидеть перед этим же роликом, но опубликованным на канале шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Это уже не первый конфликт российского пропагандиста с YouTube. В одном из роликов на своем канале "Соловьев LIVE" он жаловался, что видеохостинг намеренно делает так, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах. Также, как отмечает телеканал "Дождь", Соловьев неоднократно жаловался, что его ролики не попадают во вкладку "В тренде".
В итоге Роскомнадзор направил письмо компании Google, в котором потребовал "снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Российский пропагандист Владимир Соловьев с 2010 года работает на государственном канале "Россия 1". В августе 2014 года он включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.