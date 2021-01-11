YouTube начал предупреждать, что видео пропагандиста Соловьева могут "напугать и шокировать"

Перед выпусками шоу известного российского пропагандиста Владимира Соловьева на YouTube начали появляться предупреждения, что ролик может напугать или шокировать пользователей. Ранее Соловьев жаловался, что YouTube специально не выводит его видео во вкладку "В тренде", а Роскомназор даже отправил письмо Google по этому поводу.

Соловьев жаловался, что YouTube намеренно делает так, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах Скриншот: Россия 1 / YouTube

Видеохостинг YouTube начал помечать отдельные видео российского пропагандиста Владимира Соловьева как такие, что могут напугать и шокировать.

Такую отметку, в частности, YouTube добавил на последний на момент публикации новости выпуск шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", опубликованном на канале "Россия 1" 27 декабря.

Скриншот: Россия 1 / YouTube

Аналогичную отметку можно увидеть перед этим же роликом, но опубликованным на канале шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Скриншот: Вечер с Владимиром Соловьевым / YouTube

Это уже не первый конфликт российского пропагандиста с YouTube. В одном из роликов на своем канале "Соловьев LIVE" он жаловался, что видеохостинг намеренно делает так, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах. Также, как отмечает телеканал "Дождь", Соловьев неоднократно жаловался, что его ролики не попадают во вкладку "В тренде".

В итоге Роскомнадзор направил письмо компании Google, в котором потребовал "снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Российский пропагандист Владимир Соловьев с 2010 года работает на государственном канале "Россия 1". В августе 2014 года он включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.