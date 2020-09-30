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Пропагандист Соловьев перепутал азербайджанцев с армянами и устроил истерику в прямом эфире. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что его редакторы не понимают, что происходит в Нагорном Карабахе.

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Соловьев: У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю!
Соловьев: У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю!
Скриншот: Соловьев LIVE / YouTube

Российский пропагандист Владимир Соловьев во время прямого эфира "Соловьев Live", который транслировался на его канале в YouTube, перепутал азербайджанцев с армянами.

В эфир выпустили видео, которое было снято в Азербайджане, однако Соловьев посчитал, что оно из Армении.

"У армянского военкомата вот так провожают людей, солдат. Им хлопают", – прокомментировал кадры в эфире пропагандист.

Позже он увидел у людей на видео азербайджанский флаг, из чего сделал вывод, что этот ролик не мог быть снят в Армении.

"Почему у меня написано, что это у армянского военкомата провожают солдат, когда это, если я правильно понимаю, флаг Азербайджана? Вы что, с ума сошли?" – сказал Соловьев, обращаясь к своим редакторам.

По словам пропагандиста, его редакторы не понимают, что происходит в Нагорном Карабахе.

"Вы вообще понимаете, что вы творите? Вы совсем обезумели? У вас было мало времени, чтобы подготовиться?.. У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю!" – сказал Соловьев.

После этого он заставил редакторов найти ему аналогичное видео из Армении.

Указанный фрагмент эфира начинается с 2:15.

ВИДЕО
Видео: Соловьев LIVE / YouTube

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. 

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: пропаганда, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военкомат, Владимир Соловьев, обстрелы, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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