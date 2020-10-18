Пропагандист Соловьев призвал провести чистку среди российских силовиков

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал подчистить ряды правоохранителей после угроз в свой адрес, а также в адрес других российских журналистов, которые освещают конфликт в Нагорном Карабахе.

Соловьев: У меня вопрос к правоохранительным органам – а чьи интересы вы защищаете? Скриншот: Соловьев LIVE / YouTube

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире "Соловьев Live", который транслировался на его канале в YouTube, призвал подчистить ряды правоохранительных органах России после массовых угроз в свой адрес и в адрес некоторых российских журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе.

Соловьев отметил, что он, а также журналисты Александр Коц и Сергей Карнаухов являются российскими гражданами, которые в первую очередь защищают национальные интересы России. И все сказанное ими – это то, как они видят эти интересы.

"Чтобы вы там не визжали, ни пищали, не стукали, ни цокали, ни ножичками... Это не изменит. И если Российская Федерация не способна защитить на своей территории своих граждан, тогда у меня вопрос к правоохранительным органам – а чьи интересы вы защищаете? Диаспоры или россиян?" – обратился он к своей аудитории.

"Тогда это предмет для серьезной чистки", – добавил Соловьев.

Он призвал наблюдать, где "всплывут какие деньги по реакциям".

"Где какое лобби иностранного государства работает. И отвечает за это. А если берут деньги государственные чиновники, то они должны идти по статье "предательство национальных интересов". "Измена родины" называется", – заявил он.

Указанный фрагмент эфира начинается с 2.06.

ВИДЕО

Видео: Соловьев LIVE / YouTube

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.