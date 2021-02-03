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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Резников рассказал, в каком статусе будут жить переселенные в Крым россияне после деоккупации полуострова

Украина, в отличие от наследников сталинского режима, не собирается заниматься депортацией россиян из Крыма, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Украина не будет нарушать чьих-либо гуманитарных прав, отметил Резников
Украина не будет нарушать чьих-либо гуманитарных прав, отметил Резников
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Россияне, которые переселились на территорию Крыма после его аннексии РФ, будут иметь свободный выбор: остаться на полуострове или вернуться на свою историческую родину. Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что Украина не будет нарушать чьих-либо гуманитарных прав.

"У всех будет возможность свободно принять решение. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства. Или же эти люди могут принять другое решение – вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией", – сказал Резников.

6 января подконтрольное России "управление федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю" сообщало, что с 2014 года на полуостров переехали 205 559 граждан РФ. В частности в Севастополь – почти 88,5 тыс. россиян.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В октябре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявляла, что Россия проводит активную колонизацию Крыма. "У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике примерно 100 тыс. россиян переехали в Крым. Неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан уже сейчас в Крыму", – подчеркнула она.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, статистика, гражданство, аннексия, депортация, Алексей Резников, реинтеграция, интервью
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