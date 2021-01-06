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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Власти" Крыма сообщили о переселении на полуостров за время оккупации более 200 тыс. россиян

По данным оккупационных властей Крыма, с 2014 года в Севастополь переселились более 88 тыс. россиян, на остальную часть полуострова – более 117 тыс.

Крым был оккупирован в 2014 году
Крым был оккупирован в 2014 году
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

С 2014 года в Крым переехали 205 559 граждан РФ. Об этом 6 января проинформировало подконтрольное России "Управление федеральной службы государственной статистике по Крыму и Севастополю", сообщают "Крым.Реалии".

Из этого числа переселившиеся в Севастополь составляют почти 88,5 тыс. россиян, на остальную территорию полуострова – более 117 тыс. 

По информации оккупационных властей Крыма, с января по ноябрь 2020 года на оккупированный РФ полуостров переехали почти 20,8 тыс. граждан РФ в рамках "межрегионального движения населения".

В "Крымской правозащитной группе" объяснили 6 января, что "межрегиональным движением населения" российские власти называют перемещение жителей России на полуостров и обратно.

"Поэтому цифру 205 559 следует рассматривать, как максимально вероятное количество жителей РФ, которые въехали в Крым из РФ после начала оккупации и которые зарегистрировали свое место проживания в Крыму. Эта цифра не отражает всей картины перемещения граждан РФ в Крым, так как не включает военный контингент вооруженных сил РФ и жителей России, командированных на оккупированную территорию. Таким образом, общее количество перемещенных в Крым россиян значительно больше", – отметили правозащитники.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В октябре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия проводит активную колонизацию Крыма. "У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике, примерно 100 тыс. россиян переехали в Крым. Неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан уже сейчас в Крыму", – подчеркнула она.

Теги: Россия, Крым, Севастополь, статистика, правозащитники, военные, оккупация, переселенцы, власть, население
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