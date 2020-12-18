В 2020 году Украина арестовала 104 самолета. Они летали в оккупированный Крым

Арестованные Украиной самолеты использовались российскими авиакомпаниями, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Венедиктова подчеркнула, что воздушное пространство и территориальные воды в пределах Крымского полуострова – территория Украины Фото: depositphotos.com

В 2020 году по инициативе Офиса генпрокурора украинские суды арестовали 104 самолета, которые вопреки украинскому законодательству летали в оккупированный Россией Крым. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса генпрокурора.

“В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов используются российскими эксплуатантами для полетов в украинский Крым“, – сказала она, подчеркнув, что воздушное пространство и территориальные воды в пределах Крымского полуострова являются территорией Украины.

По словам Венедиктовой, арестованы также 50 морских судов, которые незаконно заходили в морские порты Крыма под флагами иностранных государств.

Украина будет обращаться к международным партнерам для принятия мер к нарушителям с учетом норм международного права, добавила генпрокурор.

С марта 2014 года после аннексии Россией Крыма Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Кроме того, официально прекратили функционирование все аэропорты в Крыму. Несмотря на это, российские самолеты продолжают осуществлять регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров.