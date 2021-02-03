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Суд отпустил ветерана Фортуну под домашний арест

Ветерану Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Виктории Котеленец (позывной Фортуна) смягчили меру пресечения.

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Во время заседания суда под зданием проходила акция в поддержку Фортуны
Во время заседания суда под зданием проходила акция в поддержку Фортуны
Фото: censor.net

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Виктории Котеленец с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом пишет "Цензор.НЕТ"

Ее освободили из-под стражи в зале суда. 

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2682143485339569

Во время заседания под зданием суда прошла акция в поддержку ветерана.

Фото: censor.net
Фото: censor.net

Котеленец 31 год. В 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии". У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – один год и четыре месяца). 

Котеленец арестовали 19 января в Киеве, в тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск. Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявляют фото светловолосой женщины рядом с украинскими пленниками. По данным "Миротворца", конвоир "ДНР", запечатленная на снимке, – другой человек, Ольга Сухова.

Адвокат Котеленец Виталий Цокур заявил, что в день проведения "парада" Котеленец находилась в Свердловской области РФ. Он отметил, что ее подозревают в создании военизированного формирования и жестоком обращении с пленными.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям. Как заявили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту. Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам "ДНР", которые, по версии следствия, принимали участие в проведении "парада".

Теги: Правый сектор, арест, АТО, ДУК ПС, апелляция, апелляционный суд, домашний арест, суд, акции протеста, Виктория Котеленец
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