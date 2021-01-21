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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Маразм". В Киеве из-за сходства с конвоиром "ДНР" ветерана Фортуну отправили в СИЗО

Ветерана Викторию Котеленец с позывным Фортуна арестовали по подозрению в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Одним из доказательств является снимок женщины, которая конвоировала так называемый парад украинских пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. Сайт "Миротворец", проанализировав фото задержанной Фортуны и конвоира "ДНР", заявил, что речь идет о разных людях.

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Котеленец воевала в составе ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии" на Донбассе в 2015 2016 годах
Котеленец воевала в составе ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии" на Донбассе в 2015–2016 годах
Фото: Вікторія Фортуна Котеленець / Facebook

19 января в Киеве задержали ветерана Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Викторию Котеленец (позывной Фортуна). Это произошло на территории Министерства по делам ветеранов, куда женщина приехала, чтобы получить удостоверение добровольца, сообщила ее знакомая, экс-журналистка и военнослужащая Елена Белозерская в Facebook.

Котеленец подозревают в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, отмечает "Донбасс.Реалии" (проект "Радіо Свобода"). Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года; как доказательство предъявляют фото светловолосой женщины с рядом с украинскими пленниками.

"История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. Мы знаем Вику с ранней весны 2015 года, когда она пришла в наше подразделение, после того как сбежала из оккупированного Донецка. Женщина на фото с пленными имеет длинные светлые волосы и действительно внешне похожа на нынешнюю Викторию, но Вика показала тогда много своих фото за лето 2014-го – она там выглядит совсем по-другому, имеет темную короткую прическу. За месяц, или сколько там до "парада", такие волосы не отрастут", – написала Белозерская.

https://www.facebook.com/bilozerska/posts/3680028928721448

"Радіо Свобода" опубликовало снимок Котеленец, сделанный 14 августа 2014 года. Фото: radiosvoboda.org
"Радіо Свобода" опубликовало снимок Котеленец, сделанный 14 августа 2014 года. Фото: radiosvoboda.org

Белозерская подчеркнула, что Фортуну неоднократно допрашивали сотрудники СБУ из-за этих фото и каждый раз убеждались, что на фото не она. Нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич добавила в Facebook, что знает Котеленец и ее мужа с 2014 года.

"До чего докатилась эта гребаная зеленая власть, когда у нас заслуженного ветерана, добровольца, хорошую девушку Викторию Фортуну Котеленец задерживает Главное следственное управление при получении заслуженного удостоверения УБД в Министерстве ветеранов. Так еще и по какому обвинению, что якобы она воевала на стороне сепаратистов. И вы уже вообще все с ума посходили? Мы все добровольцы, которые были в "Правом секторе", знаем ее и ее мужа, также ветерана, с 2014 года. Какой к черту сепаратизм?" – возмутилась Зинкевич.

К вечеру 19 января Котеленец арестовали. Параллельно в ее квартире в Алексеево-Дружковке Донецкой области провели обыск. Согласно постановлению Печерского райсуда Киева, цель следственных мероприятий – изъять документы, вещи, изображения с символикой "ДНР", которые касаются участия Котеленец в деятельности незаконных вооруженных формирований.

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2672524302968154

Муж Фортуны назвал происходящее "маразмом".

"Это уже не первый раз здесь по этой фотографии приходят. Уже и проверка МВД была, и проверка СБУ. По результатам: все проверили, это не она. Ну вот еще раз захотелось", – сказал он в комментарии "Донбасс.Реалии".

Сайт "Миротворец" сравнил фото конвоира "ДНР" и Фортуны с помощью сервиса распознавания лиц NeuroIdentigraf. Данные, которые они получили, показывают, что это разные люди.

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3590931280994435

В "Миротворце" идентифицировали женщину со снимка с "парада". Речь идет, вероятно, об Ольге Суховой, активисты нашли ее профиль во "ВКонтакте", но аккаунт закрытый.

Котеленец 31 год. В 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии". У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – меньше чем один год и четыре месяца).

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту.

Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам "ДНР", которые, по версии следствия, принимали участие в проведении "парада".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, СБУ, Правый сектор, СИЗО, добровольцы, Елена Белозерская, ДНР, ДУК ПС, Яна Зинкевич, война на Донбассе, сайт Миротворец, обыски, Виктория Котеленец
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