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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ни о какой победе на Донбассе не может идти речь, пока в Украине разгул вражеской агентуры – Казанский

Власть в Украине проявляет беспомощность, не пресекая деятельность финансируемого из РФ нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, считает представитель Донецкой области в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.

Казанский (на фото): Вопрос с Медведчуком нужно решать
Казанский (на фото): Вопрос с Медведчуком нужно решать
Фото: radiosvoboda.org

В Украине следует прекратить деятельность российской агентуры. Об этом представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе журналист Денис Казанский заявил изданию "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 19 января.

"Нужно как можно быстрее прекращать разгул вражеской агентуры у нас в стране. Без этого мы не можем вести речь ни о какой победе на Донбассе, потому что получается, что мы даже здесь – не хозяева. Что уже тогда говорить о военных рубежах", – сказал он.

В качестве примера журналист упомянул народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука,

"Вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется Россией. Это не секрет. На его жену там оформлено большое количество активов. По официальной информации, они получают дотации от российского правительства. Например, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который частично оформлен на Оксану Марченко, получает колоссальные средства в виде дотаций из российского бюджета. То есть Кремль финансирует Медведчука! Это не выдумки или какие-то мои подозрения. Это открытая информация. И на эти деньги он потом покупает телеканалы, вкладывает их в партию. Как такое вообще возможно в воюющей стране?" – отметил Казанский.

По его словам, как только украинские спецслужбы перекроют финансовые потоки из РФ, "сразу закончатся все эти скупки депутатов, телеканалов и так далее, ведь все упирается в деньги".

"Возможно, власть просто беспомощна, а может быть, она в сговоре с Медведчуком. В случае с нынешней властью я думаю, что имеет место все же первый вариант. И это тоже печально... Самое поразительное, что Америка даже ввела санкции против Медведчука с формулировкой, что он несет угрозу украинскому суверенитету. Вдумайтесь, другое государство заботится о нашем суверенитете больше нас самих! А мы в Украине не можем и не хотим ничего сделать", – объяснил журналист.

Он считает, что "беспомощность и неспособность" украинских властей себя защитить приведет к самоуничтожению.

"Страны, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, обречены на исчезновение с мировой карты. Нас просто спасает такая же беспомощность и тупость нашего врага. Но это тоже не может длиться вечно. Пока что нам так везет. Но не факт, что так будет и дальше", – подчеркнул Казанский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина.

В январе 2021 года зять Медведчука Андрей Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию России ПАО "Россети".

Теги: Россия, Виктор Медведчук, Донбасс, агрессия, Денис Казанский, спецслужбы, война в Украине, война на Донбассе
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