Ветеран Фортуна, которую арестовали из-за сходства с конвоиром "ДНР", в день "парада" пленных в Донецке была в России – адвокат

Виталий Цокур – адвокат ветерана Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Виктории Котеленец (позывной Фортуна) – намерен подавать апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения его подзащитной.

Ветеран Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Виктория Котеленец (позывной Фортуна) 24 августа 2014 года была в Свердловской области в РФ, сообщил ее адвокат Виталий Цокур "Громадському радіо" 20 января.

По его словам, Котеленец арестовали на 60 суток без возможности внесения залога. После ознакомления с материалами дела адвокат будет подавать апелляцию на решение об избрании меры пресечения.

"Ее подозревают в совершении двух уголовных преступлений. Первое – создание военизированного формирования, второе – жестокое обращение с пленными. По первой статье предусматривается от трех до восьми лет лишения свободы, по второй – от восьми до 12 лет. То есть речь идет о совершении особого тяжкого преступления. Соответственно, в таком случае есть возможность избрания такого жесткого пресечения", – рассказал он.

Одним из доказательств в материалах дела является фото блондинки с длинными волосами, конвоировавшей так называемый парад украинских пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. По данным "Миротворца", конвоир "ДНР", запечатленная на снимке, – Ольга Сухова.

Офицер морской пехоты ВСУ Елена Белозерская рассказала, что впервые Котеленец обвинили в том, что она и женщина со снимка с пленниками – один и тот же человек, осенью 2015 года.

"Виктории тогда пришлось оправдываться. Она показала много фото с датой за лето 2014 года. На них видно, что у нее темные волосы. Сначала – темно-рыжие, а потом – черные, и значительно короче, чем у той женщины на параде. То есть видно, что так быстро отрасти они не могли. После этого ее не раз допрашивали работники СБУ по поводу как раз этих фото. И каждый раз давали ей покой, устанавливали, что это не она, что это совершенно разные люди. И вот сейчас эта история выпрыгнула снова", – сказала Белозерская.

Она отметила, что экспертиза, которую сделали в полиции, показала, это речь идет об одном и том же человеке (исследование "Миротворца" демонстрировало противоположные результаты).

"Это такая же экспертиза, вы понимаете, как по [фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета Андрею] Антоненко, [Юлии] Кузьменко и [Яне] Дугарь. Все видят, что люди разные, а эксперт говорит, что они одинаковые", – добавила Белозерская.

Котеленец 31 год. В 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии". У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – меньше чем один год и четыре месяца). Котеленец арестовали 19 января в Киеве, в тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск. Как сообщила Белозерская, сейчас Фортуна находится в Лукьяновском СИЗО.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту.

Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам "ДНР", которые, по версии следствия, принимали участие в проведении "парада".