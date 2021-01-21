20 января на Донбассе был ранен украинский военный – штаб ООС

Военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен в районе населенного пункта Старогнатовка, сообщили в штабе ООС.

С начала суток 21 января на Донбассе соблюдался режим тишины Фото: EPA

20 января на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня два раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 21 января.

"Недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.

С начала суток 21 февраля в зоне ООС обстрелов не было, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.